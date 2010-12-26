Есть 3д-карта в формате жпег, над многими зданиями висят вывески с названиями, задача сделать реставрацию, чтоб как будто раньше их не было. образец в приложении, всего будет штук 5 вероятно ...
Нарисовать дизайн для группы
Нужен дизайн для группы Вконтакте.
Все подробности при личной переписке.
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