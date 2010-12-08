Подретушировать карту

Есть 3д-карта в формате жпег, над многими зданиями висят вывески с названиями, задача сделать реставрацию, чтоб как будто раньше их не было.

образец в приложении, всего будет штук 5 вероятно

(в одном месте написано здесь, речь именно о таких ярлыках)

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Приносим извинения всем заинтересованным, появилась возможность получить исходники без ярлыков. Всем спасибо!