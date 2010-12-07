Быстро векторизировать логотип

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Закрытнет заявок83 просмотра

Есть несложная картинка-логотип (во вложении), надо ее перевести в CDR без искажений. Работа срочная, надо сделать до 17:00 MSK.

Цена 100р. через WMR.

14 лет назад
alex_ap
46 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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