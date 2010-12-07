Презентация PowerPoint

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт10 заявок328 просмотров

Требуется сделать презентацию в PowerPoint под ключ.

- Разработать оформление презентации полагаясь на наш фирменный стиль сайта

- Разработать тематические рисунки/графики/блок схемы для слайдов презентации.

Оставляйте ссылки на портфолио, будем изучать и выбирать. Первым делом, будем смотреть портфолио с презентациями.

PowerPoint
14 лет назад
LeadMarketing
Дмитрий 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

designst
52 года
20 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад
$100
4 дня

Заявки фрилансеров

designst
52 года
20 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад

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