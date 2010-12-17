Требуется сделать презентацию в PowerPoint под ключ. - Разработать оформление презентации полагаясь на наш фирменный стиль сайта - Разработать тематические рисунки/графики/блок схемы для слайдов презентации. Оставляйте ссылки на портфолио, будем изучать и ...
Переделать шапку под новогоднюю
Необходимо добавить в шапку на сайте какой то снег или что то такое новогоднее.
Сайт: http://g-craft.ws/
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