Переделать шапку под новогоднюю

Уважаемые фри-лансеры. На данный момент я разрабатываю проект для одной ведущей звуковой компании. Есть дизайн экстерьера автомобиля-BMW 3ER. Сроки уже поджимают и по этому обращаюсь к Вам. Требуется разработать дизайн-проект интерьера данного автомобиля. Полное ...