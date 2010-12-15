Доработка готового сайта

Имеется сайт www.photostar.ge ( он новый, главная идея фотоконкурсы). Нужен специалист, знающий грузинский язык, который отредактировал бы этот сайт, то есть оценил и добавил необходимую информацию для увеличения посещаемости, заполнил интересными развлекательными играми соответствующими тематике сайта, всем тем что может задерживать посетителей на этом сайте...