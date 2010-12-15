Нужно поставить в меню на форуме SMF 2.0 флажки для перехода с одного сайта на другой. оплата договорная,жду ваших предложений.
Доработка готового сайта
Имеется сайт www.photostar.ge ( он новый, главная идея фотоконкурсы). Нужен специалист, знающий грузинский язык, который отредактировал бы этот сайт, то есть оценил и добавил необходимую информацию для увеличения посещаемости, заполнил интересными развлекательными играми соответствующими тематике сайта, всем тем что может задерживать посетителей на этом сайте...
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