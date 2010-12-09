Сделать освещение OpenGL+Delphi

$5
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Закрытнет заявок116 просмотров

Есть модель готового дома. Необходимо сделать его освещение. Эффект, как от солнца.

Delphi
14 лет назад
VISMUT2401
Олег 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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