Нужен дизайн для группы Вконтакте. Все подробности при личной переписке.
Сделать освещение OpenGL+Delphi
Есть модель готового дома. Необходимо сделать его освещение. Эффект, как от солнца.
Заявки фрилансеров
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