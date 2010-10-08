Доработать темплейт

$50
Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок154 просмотра
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Есть макет собранный из разных тимплейтов, требуется нарисовать его в psd.

1. Главная страница

2. Текстовая страница

3. Страница со списком туров

4. Описание тура

Макет по запросу.

13 лет назад
web-regina
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Lixachev
Дима 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов(-1)
13 лет назад
$35
1 день
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