Дизайн портала

Требуется дизайнер с опытом разработки дизайна порталов. Тематика - ресторанный портал. Есть лого и фирменные цвета, исходя из этого нужно спроектировать главную.

Нужен профессиональный подход с современным видением реализации проекта, приветсвуется инициативность и не стандартный подход. 100% дружба с юзабилити.

ТЗ вышлю только тогда, когда пойму что это именно тот исполнитель, который справится с задачей.

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