Дизайн для музыкального сообщества

Здравствуйте, имеется дизайн сверстанный под CMS DLE 9 Нужно сделать: 1) кроссбраузерность нормальная работа во всех браузерах и их версиях (включая прозрачность png в IE 5.5-6) 2) Адаптировать этот шаблон под DLE фотоальбомы Отписываемся ...
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Здравствуйте!
Необходимо разработать дизайн музыкального сообщества/соц. сети
С радостью посмотрю ваши портфолио и выслушаю ваши цены и сроки.
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