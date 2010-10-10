Дизайн для музыкального сообщества

Дизайн сайтовЗакрыт33 заявки362 просмотра
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Здравствуйте!

Необходимо разработать дизайн музыкального сообщества/соц. сети

С радостью посмотрю ваши портфолио и выслушаю ваши цены и сроки.

13 лет назад
Georgsius
Георгий 
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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