Georgsius

Георгий Georgsius

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
natasha541
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$60
10 баллов
13 лет назад
Приватно для Хохловой Натальи
Спасибо, за доверие. Буду рада новому сотрудничеству.
Спасибо за отличную работу по бухучету!
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oksana_tlt_1987
Оксана 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
18 отзывов(-1)
$10
10 баллов
14 лет назад
Реферат по БЖД
Рекомендую как добросовестного заказчика, работа оплачена в срок.
Реферат написан дешево, в срок, без нареканий. Буду рекомендовать знакомым. Спасибо.
Ответный отзыв
adminstation
Виталий 
58 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Вычистить сервер
Очень приятно было работать с этим заказчиком. Четкая постановка задачи, решение задачи на выбор исполнителя. После завершения проекта, моментальная оплата. Отличный заказчик. Буду рад работать еще.
Помог в непростой ситуации, разобрался со всеми тонкостями. Сделано было даже немного больше чем требовалось. Теперь всегда буду работать с этим специалистом, разбирается в теме лучше других, чувствуется профессионализм.
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