Реферат на тему «История механико-машиностроительного факультета и кафедры ТТС СПбГПУ». Материалы дам, надо будет красиво переписать своими словами и что-то дополнить.
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Курсовая по бухучетуРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо сделать курсовую по бухучету, задание в приложении. Что и как делать описано в пособии в архиве. Вариант № 3.4Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
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Здравствуйте, необходимо настроить поисковый движек Sphinx и DLE Sphinx уже стоит, RT индексы настроены. Но ищет криво и нет расширенного поиска (конструктора запросов).Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать курсовую по бухучету, задание в приложении. Что и как делать описано в пособии в архиве. Вариант № 3.4Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн музыкального сообщества/соц. сети С радостью посмотрю ваши портфолио и выслушаю ваши цены и сроки.Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт13 лет назад
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Необходимо написать реферат по БЖД, объем 20-25 страниц.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо вычистить сервер от мусора. По факту практически весь сервер забит хламом. Ситуация такая: сервером не пользовались очень давно, однажды пришла абуза на спам, решение было простым - в настройках через WHM запретили отправку писем, ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
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Необходимо перечертить сканы бумажных чертежей в компас, но не просто перегнать программой, а качественно.Прочее5 заявокЗакрыт14 лет назад