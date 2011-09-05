Реферат по истории машиностроения

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Закрыт1 заявка95 просмотров

Реферат на тему «История механико-машиностроительного факультета и кафедры ТТС СПбГПУ».

Материалы дам, надо будет красиво переписать своими словами и что-то дополнить.

14 лет назад
Georgsius
Георгий 
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19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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jane2119
37 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$20
1 день

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jane2119
37 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад