Диплом по бухучету

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Закрыт8 заявок139 просмотров

Тема « Особенности бухгалтерского учета бюджетных организаций (на примере школы).

Объем - 70 стр + приложения.

Антиплагиат от 75%

План к 16 октября.

Срок - до 30 ноября.

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14 лет назад
AMC
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9 лет назад

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