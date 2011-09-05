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Закрыт3 заявки170 просмотров

Курсовая работа по дисциплине "Компьютерные системы и сети". Срок выполнения -3 недели. Задание для курсовой работы передам исполнителю. Пишите те, кто действительно разбирается в предмете. Вашу специальность указывайте в проект. Спасибо.

14 лет назад
shimanmax
89 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Pavel1976
Седов 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$40
1 день

Заявки фрилансеров

Pavel1976
Седов 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад