Исследовательская работа

$50
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Завершен4 заявки177 просмотров

Научное исследование: "Влияние гельминтов на здоровье человека" (на примере описторха, широкого лентеца, бычьего цепня)(на примере ямало-ненецкого ао).

Работа должна быть с практической частью. с приложением, не входящим в общий объем - иллюстрации, таблицы, графики

со списком литературы и с краткой аннотацией.

проверить антиплагиатом!

Объем 10 страниц без приложений (шрифт 12, интервал 1,5)

Оформление: введение, основная часть, состоящая из глав, заключение.

Срок 5 дней

14 лет назад
Nadushkka
Надежда 
44 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$10
5 дней
Отличный фрилансер. Все качественно и в срок. Спасибо!
Была рада сотрудничать с Надеждой! Четкое ТЗ, всегда на связи, оплата сверх своевременно! Спасибо!

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад