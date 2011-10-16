Курсовая по праву-3

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт11 заявок181 просмотр

Тема: Договор дарения

Требования:

- оригинальность не ниже 85% строго

-40-45 листов

-план

- с указанием страниц

- 3 главы

- каждая глава 2-3 параграфа

- введение

- заключение

- библиография

- указывать ссылки

- 14шрифт, полуторный пробел

Срок: 16.10.2011 до 15.00

Жду предложений по цене!!!

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров