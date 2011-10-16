Тема: Договор ренты Требования: - оригинальность не ниже 85% строго -40-45 листов -план - с указанием страниц - 3 главы - каждая глава 2-3 параграфа - ...
Курсовая по праву-3
Тема: Договор дарения
Требования:
- оригинальность не ниже 85% строго
-40-45 листов
-план
- с указанием страниц
- 3 главы
- каждая глава 2-3 параграфа
- введение
- заключение
- библиография
- указывать ссылки
- 14шрифт, полуторный пробел
Срок: 16.10.2011 до 15.00
Жду предложений по цене!!!
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