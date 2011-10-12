Курсовая работа Теория и устройство судна

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Закрыт2 заявки105 просмотров

Задание в приложении.

Наличие портфолио по заданной тематике будет плюсом при выборе кандидатуры.

Пожалуйста, указывайте цену и сроки.

14 лет назад
nikolay_petrov
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров