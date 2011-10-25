Курсовой проект по финансам (2)

Тематика --Оценка стоимости предприятия

Темы в приложении (на выбор).

Указать выбранную тему для согласования.

Методичку по оформлению вышлю выбранному специалисту.

Клиент постоянный, поэтому очень важно качество работы как по раскрытию темы , так и по всем рекомендациям.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 25 источников.

Ссылки на литературу не менее чем на каждой второй странице

Объем работы 30-35 страниц основного текста +приложения

шрифт Таймс Нью Роман 12

Оригинальность работы 80% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с рекомендациями по оформлению.

Бюджет 950 руб.

Срок 17.10.2011 г.до 02 часов ночи МСК.