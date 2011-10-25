Курсовой проект по финансам (2)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен2 заявки99 просмотров

Курсовой проект по финансам (2)

Тематика --Оценка стоимости предприятия

Темы в приложении (на выбор).

Указать выбранную тему для согласования.

Методичку по оформлению вышлю выбранному специалисту.

Клиент постоянный, поэтому очень важно качество работы как по раскрытию темы , так и по всем рекомендациям.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 25 источников.

Ссылки на литературу не менее чем на каждой второй странице

Объем работы 30-35 страниц основного текста +приложения

шрифт Таймс Нью Роман 12

Оригинальность работы 80% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с рекомендациями по оформлению.

Бюджет 950 руб.

Срок 17.10.2011 г.до 02 часов ночи МСК.

14 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$30
5 дней
Ольга взяла в работу специализированную курсовую и снова все было выполнено на отлично!!! Полное соблюдение всех требований по оформлению, оригинальный материал, строгое выполнение по сроку сдачи работы вот, чем радует сотрудничество со специалистом! Спасибо за очередной успешный проект!!! Желаю дальнейших творческих успехов, увеличения багажа знаний, всего самого хорошего! Планирую дальнейшее сотрудничество с Ольгой! Снова мои самые лучшие рекомендации! +10 баллов!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Спасибо огромное Константину за его выбор и его отношение к работе. Хочу отметить, что как заказчик Константин очень профессионально относится к делу - у него всегда четко поставленное и недвусмысленное ТЗ, оговоренные сроки исполнения вплоть до минут и своевременные оплата и отзыв. Все трудные моменты взаимоотношений с клиентами он берет на себя, поэтому автору необходимо только вовремя сдать качественную работу и получить вознаграждение:) Константин, желаю вам адекватных платежеспособных клиентов и терпения в вашем нелегком деле:)! +10 баллов!

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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