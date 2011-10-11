Реферат по трубопроводом

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Закрыт3 заявки161 просмотр

ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОВОЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ.( о чем: Крупнейшие трубопроводы мира, характеристик протяженности и устройства трубопроводов, перспективы строительства, виды транспортных грузов, новые материалы труб,эффективность).

Там только нужно,чтоб было ясно по названию реферата,чтоб каждый понял по реферату все. не менее 25 страниц и если можно картинки,список литературы и т.д почти как по госту.

14 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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