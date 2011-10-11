Тема работы: автоматизация проектирования программных приложений

Другой вид работ: ПО для курсовой

Тип учебного заведения: институт

Предмет: разработка ПО

План работы:

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разработать программное приложение в среде delphi для работы с имеющейся базой данной sql server 2008.

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Дополнительные требования к работе:

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БД с соответствующими запросами и скриптами в наличии.

также пришлю ПО, реализующее математический метод для одного из запросов.

для отчета:

1 Диаграмма состояний

1 Функциональная схема программного средства

2 Диаграмма классов

3 Уточненная структура классов

4 Проверка результатов мат метода в mathcad