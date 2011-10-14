Дата 2011-10-14

Курсовая работа

Тема: Анализ социально-экономического состояния Кировской области.

Кол-во страниц: 25.

Дополнительные требования: нужны графики по населению, коэффициенты смертности и рождаемости так же в графиках, график миграции, график школьников и студентов, густота жд путей, так же нужен свот анализ в виде таблицы.