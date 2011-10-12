Предмет: ПГС, Дисциплина «Основания и фундаменты» Тема: Проектирование фундаментов под девятиэтажное здание в открытом котловане Тип: курсовая с практической частью Объем: 20 листов Срок: 20.10.2011 Пожелания:
Курсовая проектирование предприятий автотранспорта
Предмет: Проектирование предприятий автомобильного транспорта
Тема: Проектирование СТО (комплексного для 130 автобусов ЛиАЗ-5256"
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