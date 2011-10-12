Курсовая проектирование предприятий автотранспорта

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки76 просмотров

Предмет: Проектирование предприятий автомобильного транспорта

Тема: Проектирование СТО (комплексного для 130 автобусов ЛиАЗ-5256"

ПРОШУ УКАЗАТЬ ПРИМЕРНУЮ СТОИМОСТЬ И СРОКИ

14 лет назад
berqt
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров