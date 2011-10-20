Курсовая по ПГС, дисциплина Основания и фундамент

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Закрыт1 заявка83 просмотра

Предмет: ПГС, Дисциплина «Основания и фундаменты»

Тема: Проектирование фундаментов под девятиэтажное здание в открытом котловане

Тип: курсовая с практической частью

Объем: 20 листов

Срок: 20.10.2011

Пожелания:

14 лет назад
berqt
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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