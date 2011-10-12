Курсовая работа. Оpenoffice Base.

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Нужна только программа с комментариями.

СУБД Openoffice Base, интерфейс сделать средствами самой СУБД.

Подробное задание в архиве.

14 лет назад
MVK
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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