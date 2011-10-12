Курсовой проект - общий курс транспорта

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Закрыт3 заявки94 просмотра

Предмет: Общий курс транспорта

Вид работы: курсовой проект, состоит из 2 частей - теоретического вопроса и 2 практических заданий

Требования: см.вложения, номер шифра 9603131028

Срок: 24 октября

14 лет назад
Webw0rm
Юлия 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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