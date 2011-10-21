Курсовая по экономической теории

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Завершен5 заявок153 просмотра

курсовая по экономической теории

на 35 листов

тема: Cпрос и пpeдложение, aнализ кpивой пpoизводственных вoзможностей на примере пacсажирского вoкзала

срок 6 дней

требования прикреплены

14 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$40
6 дней
Очередной курсовик от Ольги на отлично.
Спасибо Владимиру за интересную работу и моментальную оплату!!! +10:)

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад