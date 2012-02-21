Международные основы сервисной деятельности

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Завершен4 заявки100 просмотров

Международные основы сервисной деятельности

Реферат.

Антиплагиат – от 85 %.

Очень придирчивый преподаватель.

Обязательное соблюдение всех требований ( см. вложение). Тему выбираем любую из предложенных (см. вложение).

14 лет назад
totnsk
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$20
5 дней
Работа выполнена на ОТЛИЧНО, несмторя на довольно-таки придирчивого преподавателя. Сотрудничать с Ольгой - одно удовольствие - всегда на связи, всегда точное понимание задания и, соответственно этому, грамотно сделанная работа.
Спасибо Екатерине за интересную работу и моментальную оплату. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад