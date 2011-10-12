нужна курсовая работа по Экономике предприятия по теме "Экoномическое обoснование coздания мaлого пpeдприятия aкционерного типа" с моими данными и с методичкой за 10 дней.

Объем 25-30 листов.

Данные и методичку можно сказать тут (13 мегов) http://files.mail.ru/C0QM5Y