Диплом-рентабельность. Пприватно для М. Русаковой

$160
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Завершен1 заявка112 просмотров

задания и требования прикреплены

план требует согласования

объем работа 75-80 страниц

антиплагиат не ниже 88-90%

цена работы 5000 рублей (диплом,речь, раздатка)

срок 25.11

сдача работы будет проходить частями по заранее согласованному графику

оплата сбербанк, wmr

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$150
12 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень интересный проект! Работа понравилась, почерпнула для себя новые знания! Оплата как всегда без задержек! Продолжаем сотрудничество))

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад