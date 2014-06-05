Тема: Теория разделения властей Требования: объем: 25-30 стр, оригинальность не ниже 85% сноски Жду предложений по цене Сроки обсуждаются
Диплом-рентабельность. Пприватно для М. Русаковой
задания и требования прикреплены
план требует согласования
объем работа 75-80 страниц
антиплагиат не ниже 88-90%
цена работы 5000 рублей (диплом,речь, раздатка)
срок 25.11
сдача работы будет проходить частями по заранее согласованному графику
оплата сбербанк, wmr
Выбранный исполнитель
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