Курсовая по Правовые основы Российского государств

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Завершен9 заявок160 просмотров

Тема: Соотношение права, государства и экономики.

Требования: объем: 25-30 стр, оригинальность не ниже 85% сноски

Жду предложений по цене

Сроки обсуждаются

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$40
5 дней
Высокое качество работы. Ответственный исполнитель. Всем рекомендую!!!
С Арсением сотрудничаем давно, что уже рекомендует его как хорошего платежеспособного заказчика. +10 баллов в вашу копилку:)! Обращайтесь еще:)!

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад