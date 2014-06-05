задания и требования прикреплены план требует согласования объем работа 75-80 страниц антиплагиат не ниже 88-90% цена работы 5000 рублей (диплом,речь, раздатка) ...
Диплом по финансам и кредиту
Тему диплома еще согласовываем. Сначала мы пишем преддипломную практику которая будет второй главой диплома.
тема диплома у нас еще будет утверждаться после защиты практики,защита практики вконце октября (вообще сроки практики 5.09.2011г. - 28.10.2011г.),после защиты практики мы сдаем Госы и в ноябре приступаем к написанию диплома.
Если кратко то по практике нужно:
По окончании прохождения практики на предприятии Вам необходимо взять их форму отчетности: форму №1 (Бухгалтерский баланс) и форму №2 (Отчет о прибылях и убытках) в период на начало и окончание года или за 2-3 года для составления отчета, который подшивается в папку без файлов и состоит из:
1. Титульного листа (см. методичку);
2. Отчета, в котором содержатся:
- Введение;
- Общая характеристика предприятия;
- Горизонтальный анализ;
- Вертикальный анализ;
- Анализ коэффициентов - для производственной практики;
- Выводы, Заключение;
- Приложение (Бухгалтерский баланс и Форма отчетности).
3. Отдельно прикладываете (можно в файле): Договор с предприятием - 1шт., Отметку о выполнении практики - нижняя часть направления.
сроки прохождения практики : 5.09.2011г. - 28.10.2011г
Место: любое предприятие в бухгалтерском или финансовом отделе
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ!!
В методичке выбираем несколько тем по которым можно написать диплом.
Цену указываем за практику с дипломом!
Не забываем указывать сроки!
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