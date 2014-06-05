Диплом по финансам и кредиту

Тему диплома еще согласовываем. Сначала мы пишем преддипломную практику которая будет второй главой диплома.

тема диплома у нас еще будет утверждаться после защиты практики,защита практики вконце октября (вообще сроки практики 5.09.2011г. - 28.10.2011г.),после защиты практики мы сдаем Госы и в ноябре приступаем к написанию диплома.

Если кратко то по практике нужно:

По окончании прохождения практики на предприятии Вам необходимо взять их форму отчетности: форму №1 (Бухгалтерский баланс) и форму №2 (Отчет о прибылях и убытках) в период на начало и окончание года или за 2-3 года для составления отчета, который подшивается в папку без файлов и состоит из:

1. Титульного листа (см. методичку);

2. Отчета, в котором содержатся:

- Введение;

- Общая характеристика предприятия;

- Горизонтальный анализ;

- Вертикальный анализ;

- Анализ коэффициентов - для производственной практики;

- Выводы, Заключение;

- Приложение (Бухгалтерский баланс и Форма отчетности).

3. Отдельно прикладываете (можно в файле): Договор с предприятием - 1шт., Отметку о выполнении практики - нижняя часть направления.

сроки прохождения практики : 5.09.2011г. - 28.10.2011г

Место: любое предприятие в бухгалтерском или финансовом отделе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ!!

В методичке выбираем несколько тем по которым можно написать диплом.

Цену указываем за практику с дипломом!

Не забываем указывать сроки!