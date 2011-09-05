Теплотехника - курсовая работа

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Закрыт2 заявки179 просмотров

Курсовая работа

Теплоэнергетические системы пром предприятий(ТЕПЛОТЕХНИКА)

Оптимизация распределения нагрузки между параллельно работающими котлоагрегатами пром. котельной

25 страниц

12 шрифт

ВЫСЫЛАЮ 2 АРХИВА

1 АРХИВ ЗАДАНИЕ В НЁМ 2 ФАЙЛА ОДИН ФАЙЛ ЛЕКЦИИ И ОДИН ФАЙЛ ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ МОИ ВАРИАНТЫ №4;5;6

2 АРХИВ ОБРАЗЕЦ РКШЕНИЯ В НЁ ЦЕЛИКОМ РАЗОБРАННА РАБОТА-ВОТ ТАК И ДОЛЖНА ВЫГЛЯДИТЬ МОЯ РАБОТА

14 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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