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Предмет финансовая математика

1-теоретическая часть два вопроса(погашение задолженности по частям и планирование погасительного долга)

2- решение одной задачи в excel, задача очень легкая

14 лет назад
WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
38 отзывов(-1)

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