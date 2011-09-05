Тему диплома еще согласовываем. Сначала мы пишем преддипломную практику которая будет второй главой диплома. тема диплома у нас еще будет утверждаться после защиты практики,защита практики вконце октября (вообще сроки практики 5.09.2011г. - ...
Экономика и управление на предприятии машиностр.
Дипломная работа. Тема и методические указания во вложении. Уникальность - от 80-85% по АП.
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