Экономика и управление на предприятии машиностр.

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки122 просмотра

Дипломная работа. Тема и методические указания во вложении. Уникальность - от 80-85% по АП.

14 лет назад
totnsk
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$170
21 день

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад