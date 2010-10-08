Смешной и тёплый личный сайт

Привет ребята (и девчата)! Нужно сделать смешной и тёплый простой личный сайт с немножко микробным дизайном, так как сайт делается для микробиолога. Чтобы людям, зашедшем на него было хорошо и смешно. В сайте на одной из страничек будет лента новостей. Галлерея фотографий с комментариями и т.д. На каждую из страничек (всего их пять) материал будет предоставлен. Жду ваших заявок и предложений по бюджету.