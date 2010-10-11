Нужно разработать шаблон на dle

Привет ребята (и девчата)! Нужно сделать смешной и тёплый простой личный сайт с немножко микробным дизайном, так как сайт делается для микробиолога. Чтобы людям, зашедшем на него было хорошо и смешно. В сайте ...
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