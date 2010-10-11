Нужно разработать шаблон на dle

$30
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки134 просмотра
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Нужно сделать простенький шаблон на dle 9. Подробнее по ICQ три-пять-пять 137 четыре-три-восемь

13 лет назад
ttrack
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
vladbabiy
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
64 отзыва(-4)
13 лет назад
$50
1 день
Приятный в общении и исполнительный человек. Сделал, что требовалось быстро и качественно! Будем в будущем работать еще!
Больше спасибо за предоставленную работу! Чёткое задание, быстрая проверка, трезвые комментарии и понятные описания доп. задач, которые никак не напрягли. Работа прошла в отличной профессиональной атмосфере. Доверяю, рекомендую, рад буду сотрудничеству снова!
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