Шапка для сайта

Дизайн сайтовЗавершен12 заявок305 просмотров
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Нужна шапка для сайта http://dvdicd.su/

Шапка резиновая по ширине.

Высота от 60 до 200 px

Также желательно подобрать цвет фона и блоков под эту шапку.

13 лет назад
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
leopoldushka
Евгений 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
2 дня
Спасибо!!!
Спасибо. Отличный заказчик!
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