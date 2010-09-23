Написание комментариев, простановка ссылок

Нужны авторские рецепты (видео+фото) для Patee. Рецепты (www.patee.ru) Цена от 300 за фото рецепт, и от 1 500 рублей за фото и видео рецепт. Больше рецептов выше цена! ...
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1)Имеется список блогов, примерно 100штук. На каждом нужно оставить комментарий (ручками) по теме. Оплата 1.5руб. за комментарий.
2) Простановка ссылок в профили, написание поста в блоги, тексты все даю, а также список сайтов на котором можно оставить ссылку. Оплата 1.5руб. за ссылку.
Планируется долгосрочное сотрудничество, сайтов много.
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