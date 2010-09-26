Необходимо наполнить форум.

Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки216 просмотров
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Необходимо наполнить форум оптимизированными под ключи постами.

Тематика форума - комнатные растение/цветы/сад/огород и т.п.

Требования к кандидату:

- опыт работы (хочу посмотреть делали ли уже подобное)

- адекватность

- мало мальские познания в теме.

Цена - договорная.

Спамим мыло предложениями с отзывами и ценой за 1 пост. - [email protected]

В теме письма только укажите откуда вы и зачем. :)

13 лет назад
iskand3r
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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