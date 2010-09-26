Здравствуйте! Нужно продвигать сайт детской тематики на женских форумах и блогах. Наполнение сайта приличное - стыдно не будет. Просто смотрите, какую тему обсуждают и находите на сайте такую же (90% всех тем есть) и даёте ссылку, что, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо наполнить форум оптимизированными под ключи постами.
Тематика форума - комнатные растение/цветы/сад/огород и т.п.
Требования к кандидату:
- опыт работы (хочу посмотреть делали ли уже подобное)
- адекватность
- мало мальские познания в теме.
Цена - договорная.
Спамим мыло предложениями с отзывами и ценой за 1 пост. - [email protected]
В теме письма только укажите откуда вы и зачем. :)
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