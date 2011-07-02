PHP+JavaScript, тестовое оплачиваемое задание

Задача по PHP+JavaScript.

Есть форма поиска. По результатам выдачи у пользователя есть возможность выбора одной и более выданных позиций.

Что нужно реализовать:

1. После выбора пользователь нажимает кнопку "Заказать" и переходит на страницу с таблицами цен на выбранные им заказы.

2. Таблицы свёрстаны и присылаются исполнителю вместе с ТЗ. Функциональность таблиц должна примерно соответствовать таблицам на jino.ru/buy/price.html В ТЗ подробно изъяснён каждый пунктик.

3. Ниже таблиц идут поля "Имя", "E-mail", "Доп.сообщение".

Нужно добавить капчу и валидацию на два первых обязательных пункта.

Заполненная форма с выбранными пользователем позициями отправляется на почту.

Всё!

Более подробное ТЗ со свёрстанным макетом выбранному исполнителю.

При идеальном исполнении – систематические более сложные заказы.

Всем творческих успехов.