Разработка или настройка чата для сайта

Нужен чат для сайта радио-станции со следующим функционалом:

1. Стандартная чат комната, состоящая из списка пользователей с аватаром и ником, поля для ввода сообщения и списка сообщений.

2. Возможность приватной переписки с пользователем, в том же чате, сообщения помечаются как приват и видны соответственно только двум участникам.

3. Персональные настройки оформления чата для каждого пользователя с сохранением парамтеров: цвет шрифта, цвет ников, цвет фона чата.

4. Использование смайликов в чате. Желательно возможность добавлять смайлики через админку чата.

5. Логин при помощи mail.ru, vkontakte.ru, facebook.com, twitter.com, или как гость - просто ввод ника (без пароля).

6. Звуковое оповещение (с возможностью отключить звук) и мигание браузера при появлении новых сообщений в чате.

7. Стоп-лист слов, с возможностью редактировать его в админке.

8. Роль Администратора (возможность выбора пользователя с такой ролью) - возможность удалить сообщение любое, заблокировать/Разблокировать пользователя по нику или IP, просмотр истории чата в админке.

9. Постинг сообщений в чат: по энтеру и кнопке "Отправить", при клике на ник - добавляется в поле сообщения <: -="" и="" формируется="" адресное="" сообщение="" пользователю.="" <="" p="">

10. При клике на аватарку или профайл: выводится окошко с более крупной аватаркой, логотип системы через которую выполнен логин, ссылка на профайл в эту соц.сеть и кнопка - приватное сообщение.

Чат должен выдержать нагрузку 300-400 одновременных посетителей.

Flash или Java-script не имеет значения.

Чат может быть предложен готовый Open=source или с лицензией коммерческой. Тогда задача будет установить и настроить.