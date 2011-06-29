Нужно переделать скрипт каталога предприятий

Нужно добавить следующий фунционал!!!

пример проэкта по фунциональности http://prom.ua/

Что бы у каждого кто зарегестрируется в каталоге была своя страница которую он сам мог бы редактировать со следующим функционалом:

Пример каталога здесь http://prom.ua/

1) о компании

2) на карте (Googlemap)

3) новости компании (неограниченое число новостей)

4) акции (неограниченое число акций)

5) анонсы (неограниченое число анонсов)

6) Товары и услуги (не ограниченое количество с корзиной и отзывами)

7) Статистика просмотра

9) Доска объявлений

10) файловый архив присоеденять прайс

11) фотоальбом

12) Выделение отдельный организаций (сделать платной и с возможностью вывода на главную)

13) Многоуровневость

14) Отзывы

15) Рейтинг организаци и фирм.TOP20

16) Последние добавления

17) Пользовательская подписка на e-mail

18) Тендеры

19) рубрикатор(категории и местоположение)

20) поиск

21) пользовательское добавление (с возможностью отключения)

24) VIP предприятия

25) Модули последних добавлений и случаных предприятий и тп.

26) Модуль "Курс валют" 5 котировок евро/доллар и евро/грн,дол/грн,евро/руб,дол/руб

28) Модуль "Ближайшие праздники" показывает список ближайших праздников или событий. Можно использовать например, как афишу для проведения выставок, семинаров и т.п.

Возможности каталога

Общие возможности каталога

- отображение последних зарегистрированных контрагентов

- отображение популярных категорий каталога

- отображение популярных компаний, рейтинг компаний

- расширенный поиск по любым параметрам компании

- вывод списка компаний по любой первой букве алфавита

- создание комментариев к определенной компании

- оценка контрагентов

- горячие продукты

сделать чтобы на сайте было несколько языков поставить модуль перевода google

сделать чтобы на сайте было несколько валют гривна/рубль/доллар

Сделать доску платных и бесплатных объявлений

Если платное объявление, то с возможностью "удержания" на верхних позициях.

Сделать отзывы о фирме клиетов и отзывы сотрудников .

Приятно,когда заходишь на страницу видить отзывы о клиентах.Сразу видно,что за фирма.так же отзывы сотрудников о своем предприятии.Если в самой организации климат отличный значит оей можно доверять,можно ждать такого же отношения и к клиентам!

Сделать видимыми контактные руководителей всегда.

пример на сайте hhttp://company.prom.ua/vacancies опускаем вниз до надписи Связаться с нами чтобы не нужно было её нажимать а сразу были его контактные данные. а внизу оставить так как и есть Связаться с нами

сделать (слева выпадающее окно консультант чтобы можно было задать вопросы по порталу)(справа оставить отзыв)

Сделать чтобы у сайта были человеко подобные URL как на сайте http://www.rosfirm.ru/gidravlicheskie-i-pnevmatich...

Сделать на сайте Исследования рынков - пример http://www.rosfirm.ru/bezopasnost-svyaz-i-kommunik...

сделать Актуальные исследования

Сделать чтобы покакзывалось сколько уже на портале компаний/товаров/тендеров

Администратор

Владеет всеми функциями по управлению каталогом. Через удобный админинтерфейс администратор может:

- создавать любое количество категорий и подкатегорий в каталоге создавать любое количество стран, областей, городов

- создание аккаунта организации через админинтерфейс

- разрешить или отклонить регистрацию организации в каталоге

- поиск, редактирование, удаление организации перевод организации в платные группы и наоборот

- управление комментариями

- рассылка участникам каталога

- управление рекламными компаниями в каталоге

- вести ленту новостей

Контрагентам

Контрагент обладает следующими функциями по управлению своей организации в каталоге:

- возможность регистрации компании в нескольких разделах каталога

- возможность в любое время отредактировать введенные данные

- полный список координатных данных

- возможность закачки логотипа компании

- возможность закачки баннеров рекламирующих компанию в каталоге и получение статистики (показов, кликов, CTR%)

- возможность закачки схемы проезда в виде рисунка

- возможность создания списка услуг или продукции с возможностью загрузки изображения к ним

- возможность создания галереи изображений продукции

- возможность загрузки прайс-листов в формате Excel

- возможность просмотра комментариев

- виды деятельности

- Дополнительная информация

и в общем всё как на примере данного проэкта http://artak-grup.prom.ua/

И нужно что что бы некоторые услуги были платными.

И чтобы пользователь мог бы выбрать какое расширение использовать.

Добавлять в каталог могут зарегистрированы пользователи.

Примерное расположение модулей на странице компании в каталоге http://artak-grup.prom.ua/

Цены предлагать разумные, так как бюджет небольшой