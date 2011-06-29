Работа с API linkfeed.ru на vb.net

Здравствуйте! Нужны срочные правки по VirtueMart Нужно подправить блоки отображения товаров http://test6.liryk.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=8 Добавить индикаторы "В наличии" или "под заказ" "Сортировать по:" сместить вправо. (возможны еще мелкие правки) Пишите за какой время выполните и цену за работу (бюджет не ...