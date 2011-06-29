Работа с API linkfeed.ru на vb.net

$20
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка184 просмотра
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Описание API

https://api.linkfeed.ru/docs/

На языке vb.net необходимо написать процедуру вызова функции GetSites (вывод список зарегистрированных в системе сайтов) - https://api.linkfeed.ru/docs/ServiceController.html#M000071.

Логин/пароль для тестового аккаунта на linkfeed предоставлю.

12 лет назад
paveldm77
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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