Доработки для программиста на bitrix

Доработка движка, подключение приема платежей на сайте, улучшение функционала, поддержка. Требования: адекватность, отличное знание php, mysql
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Нужен программист на bitrix для исправления багов на проекте по ставке 7 у.е в час. И добавление Форума на сайт. Дальнейшее сотрудничество.
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