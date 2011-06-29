MySql запрос написать

Добрый день ! Имеется запрос :

$query = sql_placeholder("SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS *, products.*, categories.url as category_url, categories.image as category_image

FROM categories, products

WHERE products.brand = categories.name

AND products.enabled = 1

AND categories.parent = ?

GROUP BY products.product_id

ORDER BY products.order_num

LIMIT ?, ? ", $strana_id, $start_item, $this->items_per_page);

В нем не хватает условия

AND products.category_id = categories.category_id (новое условие)

Но загвоздка в том что условие products.brand = categories.name уже отбирает категории которые к новому условию не подходят. Нужно как то 2 раза категории запрашивать в 1 запросе.

В приложении дамп