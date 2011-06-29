MySql запрос написать

Необходимо сделать программу поиска информации по сайту согласно шаблону, на входе программы указывается домен и набор шаблонов. программа складирует результаты поиска в бд.
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Добрый день ! Имеется запрос :
$query = sql_placeholder("SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS *, products.*, categories.url as category_url, categories.image as category_image
FROM categories, products
WHERE products.brand = categories.name
AND products.enabled = 1
AND categories.parent = ?
GROUP BY products.product_id
ORDER BY products.order_num
LIMIT ?, ? ", $strana_id, $start_item, $this->items_per_page);
В нем не хватает условия
AND products.category_id = categories.category_id (новое условие)
Но загвоздка в том что условие products.brand = categories.name уже отбирает категории которые к новому условию не подходят. Нужно как то 2 раза категории запрашивать в 1 запросе.
В приложении дамп
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