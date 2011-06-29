Компонент для Joomla (коллекция)

Необходимо сделать программу поиска информации по сайту согласно шаблону, на входе программы указывается домен и набор шаблонов. программа складирует результаты поиска в бд.
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Нужно сделать компонент для Joomla 1.6 с соблюдением всех принципов MVC и всех нововведений.
Основные требования:
1. Компонент предназначен для публикации коллекций.
2. Предметы коллекции привязаны к многоуровневой иерархии. Нужна возможность из админки такую иерархию задавать и изменять. Предметы добавляет и привязывает к иерархии админ.
3. Предметы коллекционирования имеют настраиваемый из админки перечень свойств.
4. Каждый предмет имеет фото крупное и мелкое. Мелкое черно-белое показывается незарегистрированным пользователям. Крупное и цветное - зарегистрированным. Фото защищены водяными знаками.
5. Каждый пользователь может указать, какие из предметов есть в его личной коллекции.
6. Пользователи из определенной группы могут добавлять предметы в иерархию с фронта сайта. В эту группу пользователей переводит админ.
7. С фронта нужны следующие view:
7.1. Просмотр всей иерархии в виде дерева
7.2. Просмотр уровня иерархии и привязанных к нему предметов
7.3. Просмотр коллекции конкретного пользователя
7.4. Просмотр предметов с выбранным тэгом
7.5. Страница конкретного предмета
7.6. Форма параметрического поиска + результаты поиска
8. Значения свойства для предмета коллекции - тэг.Перейдя по этому тэгу-ссылке, попадаем в view 7.4
9. Нужен поиск по коллекции (лучше поисковый плагин, наверно)
Расплата наступит Яндекс-деньгами
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