Компонент для Joomla (коллекция)

Нужно сделать компонент для Joomla 1.6 с соблюдением всех принципов MVC и всех нововведений.

Основные требования:

1. Компонент предназначен для публикации коллекций.

2. Предметы коллекции привязаны к многоуровневой иерархии. Нужна возможность из админки такую иерархию задавать и изменять. Предметы добавляет и привязывает к иерархии админ.

3. Предметы коллекционирования имеют настраиваемый из админки перечень свойств.

4. Каждый предмет имеет фото крупное и мелкое. Мелкое черно-белое показывается незарегистрированным пользователям. Крупное и цветное - зарегистрированным. Фото защищены водяными знаками.

5. Каждый пользователь может указать, какие из предметов есть в его личной коллекции.

6. Пользователи из определенной группы могут добавлять предметы в иерархию с фронта сайта. В эту группу пользователей переводит админ.

7. С фронта нужны следующие view:

7.1. Просмотр всей иерархии в виде дерева

7.2. Просмотр уровня иерархии и привязанных к нему предметов

7.3. Просмотр коллекции конкретного пользователя

7.4. Просмотр предметов с выбранным тэгом

7.5. Страница конкретного предмета

7.6. Форма параметрического поиска + результаты поиска

8. Значения свойства для предмета коллекции - тэг.Перейдя по этому тэгу-ссылке, попадаем в view 7.4

9. Нужен поиск по коллекции (лучше поисковый плагин, наверно)

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