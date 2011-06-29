Доработать скрипт доски объявлений Oxy classifield

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка105 просмотров
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Нужно PHP скрипт нулевый OXY Classifields закинуть на хостинг, сделать тематическим и настроить под специфику сайта(залить базу), потом доработать (привязать к нему GoStores с партнеркой и местные платежные сервисы WM и тп и тд). В дальнейшем возможно и продвижение. Дизайн не особо важен.

12 лет назад
makas81
Семен 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад