Нужна доска объявлений по типу АВИТО

Необходимо сделать программу поиска информации по сайту согласно шаблону, на входе программы указывается домен и набор шаблонов. программа складирует результаты поиска в бд.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна доска объявлений схожая по функционалу с доской авито.ру. Только многие функции немного будут урезаны. Цены предлагайте Вы.
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