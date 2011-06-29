Разработка Landing-Page

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки106 просмотров
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Для промо-акции нужен дизайн и программирование Landing-Page:

1. привлекательная картинка

2. текст о проходящей акции

3. создание окна-регистрации посетителя для доступа к более подробной информации об акции (сохранение е-мэйлов в базе)

4. дополнительная страница с подробным описанием акции

5. кнопки для перехода на другие страницы сайта

Cрок исполнения: 2 дня

12 лет назад
ser2181
Сергей 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад