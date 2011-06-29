Доработка движка

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок296 просмотров
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Доработка движка, подключение приема платежей на сайте, улучшение функционала, поддержка.

Требования: адекватность, отличное знание php, mysql

12 лет назад
3_a_k_a_z
Виталий 
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
shevchenkoa
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
12 лет назад
$50
7 дней
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